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Показана новая граница между Чечней и Ингушетией
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На сайте правительства Ингушетии опубликовали карту границы с Чечней 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Карта новых границ между Чечней и Ингушетией и текст соглашения, подписанного в среду главами республик Рамзаном Кадыровым и Юнус-Беком Евкуровым, опубликованы на сайте правительства Ингушетии.
"Эти материалы опубликованы для того, чтобы исключить провокации и каждый желающий мог самолично ознакомиться с тем, как будет проходить административная граница республики [Ингушетии]. Ведь лучше самому убедиться и проверить, чем верить тем, кто додумывает сам и специально провоцирует людей на неправильное восприятие ситуации", — сказал ТАСС советник Евкурова Перехрист.
По его словам, Евкуров поручил чиновникам вести разъяснительные беседы и сделать карты с установленными границами общедоступными.
"Глава республики поручил главам администраций муниципалитетов провести сходы в своих населенных пунктах, министрам и руководителям ведомств — разъяснить в трудовых коллективах, как выглядит установленная граница с Чечней, показать ее на карте, ответить на вопросы, ознакомить людей с текстом соглашения. Очень важно проинформировать население, чтобы не возникало недопонимания", — добавил собеседник агентства.
В среду в Магасе был подписан договор о закреплении административной границы между Ингушетией и Чечней. Вопрос о спорных территориях между этими республиками оставался нерешенным с начала 1990-х годов.
правительство Ингушетии
Ожидаемое подписание документа было неоднозначно воспринято в республиках из-за опасений, что в результате часть земель будет неправильно закреплена. В Магасе во вторник прошел митинг, в социальных сетях размещались призывы к проведению несанкционированных акций и в среду. Впоследствии Евкуров заверил, что физической передачи территорий между республиками не будет, и пообещал провести по этому поводу дополнительную разъяснительную работу. Кадыров же выразил надежду, что окончательное установление административной границы укрепит отношения между двумя регионами.
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