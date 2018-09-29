Путин провел кадровую перестановку

Претендента на должность выбирали из числа профессиональных дипломатов.
Владимир Путин назначил нового главу президентского управления по внешней политике. Им стал Игорь Неверов. Прежний руководитель ведомства — Александр Манжосин освобожден от должности. Последний проработал на этой должности 14 лет.
Игорь Неверов опытный дипломат. На данным момент он возглавляет Второй европейский департамент МИД. Свою карьеру начинал с поста атташе посольства СССР в США. С 2009 по 2014 годы Неверов работал послом России в Швеции.