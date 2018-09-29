Путин провел кадровую перестановку

ТК «Звезда»: последние новости

В мире ослабла вакцина от заразы нацизма – Лавров

Председатель Госдумы России отреагировал на заявление Ганзя о нехватке средств

Валуев нашел ответ на вопрос о бедности в произведениях Шукшина