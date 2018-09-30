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Кадровая «многоходовка» воронежского губернатора
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Назван оклад и «золотой парашют» замгубернатора Воронежской области 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 41 1 час назад
Фото: ТАСС
Власти Воронежской области заявили, что уволенному врио заместителя губернатора Юрию Агибалову выплатили 23 оклада «в соответствии с региональным законом».
В пресс-службе регионального правительства объяснили, что Агибалов был освобожден от занимаемой должности в связи с истечением срока полномочий врио губернатора Воронежской области Александра Гусева в соответствии с региональным законом №133-ОЗ «О государственных должностях», аналогично закончились полномочия других лиц, замещающих государственные должности области, передает РИА «Новости».
При этом в пресс-службе правительства Воронежской области уточнили, что должностной оклад по занимаемой Агибаловым должности составляет 11 тыс. 189 рублей.
«Соответственно, размер указанной выплаты составил за вычетом подоходного налога 223 892 рублей, а не указанные в некоторых СМИ — 1 млн рублей», — заявили в пресс-службе правительства Воронежской области, подчеркнув, что выплата является единовременной, повторно не назначается и не выплачивается.
Там также сообщили, что Агибалов является получателем страховой пенсии по старости с июля 2018 года и имеет стаж замещения государственной должности более девяти лет.
«Назначение ему данной пенсии и единовременной выплаты производится, как только происходит увольнение с должности», — говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, губернатор Воронежской области Александр Гусев заверил, что в выплате Агибалову 23 должностных окладов нет ничего незаконного.
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