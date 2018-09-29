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Путин поздравил главу Абхазии с праздником
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Путин поздравил главу Абхазии с национальным праздником 

News.ru + ещё 19 29 сентября 2018
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
Российский лидер Владимир Путин поздравил президента Абхазии Рауля Хаджимбу с 25-летием Дня победы и независимости. Праздник отмечается в республике 30 сентября.
«За годы, прошедшие со времени провозглашения независимости, Абхазия добилась существенных успехов в социально-экономическом развитии, построении государственных институтов и обеспечении национальной безопасности», — приводит пресс-служба главы Абхазии слова из телеграммы Путина.
В ней также отмечается, что Россия будет и далее оказывать содействие властям и народу республики в решении задач, которые перед ними стоят. Российский лидер пожелал Хаджимбе здоровья и успехов, а всем жителям Абхазии — мира и благополучия.
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