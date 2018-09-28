Россия приняла решение по Донбассу

«Мы поддерживаем деятельность миссии ОБСЕ на Украине, готовы придать ее наблюдателям ООНовскую охрану. Однако вместо выполнения минских договоренностей, вместо диалога с Донецком и Луганском, Киев тешит себя иллюзиями о введении на Донбасс оккупационных сил при поддержке Запада и все чаще грозит силовыми сценариями», — сказал Лавров, выступая на Геннасамблее ООН в Нью-Йорке.

Он призвал «тех, кто опекает нынешние киевские власти», «вразумить своих подопечных» и остановить блокаду Донбасса, а также отказаться от дискриминации нацменьшинств на Украине.

Лавров вновь призвал к последовательной реализации минских договоренностей.