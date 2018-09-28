Россию втягивают в новый шпионский скандал

Агенты ГРУ добрались до Финляндии

Власти России могут оказаться втянуты в новый скандал, который позволит говорить о новых «имперских амбициях» Кремля.

Скандал разгорелся 23 сентября, когда финские полицейские провели спецоперацию на землях, принадлежащих одной из российских компаний. News.ru рассказывал, что в операции было задействовано более ста стражей правопорядка, самолёты, вертолёты и катера береговой охраны. Рейд проводился под предлогом борьбы с экономическими преступлениями, однако финская пресса в качестве реальной причины спецоперации называла опасения властей страны, что обычная земельная сделка может быть попыткой закрепления российского влияния и возможного использования территорий для военных целей. Земля, приобретённая фирмой Airiston Helmi, которую связывают с Москвой, имеет стратегическое значение. Например, на острове Кимие фирме российского гражданина принадлежат два участка рядом с охранной зоной оборонительных сил близ деревни Скиннарвик.

Венгрии Павел Мельников. История получила развитие 26 сентября, когда с рабочим визитом в Финляндию прибыл российский премьер Дмитрий Медведев. В день приезда финские правоохранители арестовали управляющего Airiston Helmi 36-летнего жителя Санкт-Петербурга Глеба Ерёмина. Также был арестован 54-летний гражданин Эстонии Глеб Ильичёв. В числе фигурантов дела оказался и бизнесмен с паспортами Мальты

На официальном сайте российского правительства сказано, что во время встреч главы российского кабмина с руководителями Финляндии обсуждались «актуальные вопросы российско-финляндского торгово-экономического, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества, ход реализации совместных промышленных, энергетических и инфраструктурных проектов». Так, Медведев посетил крупнейший завод по переработке промышленных отходов в городе Риихимяки. Однако премьеру пришлось комментировать и ситуацию с задержанными бизнесменами.

«С учётом того, что это расследование затрагивает и гражданина РФ, естественно, мы надеемся на то, что ему будут обеспечены все условия, предусмотренные законодательством», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Обвинения в скупке земель для военных целей глава кабмина решительно отверг.

«Какие-то там вертолётные площадки, их использование в военных целях… Это параноидальный бред. Я не могу сказать, в чьём воспалённом мозгу такая мысль могла родиться», — заявил Медведев.

После отъезда Медведева в Москву финская полиция сообщила, что в ходе рейда нашла 3 млн евро наличными, изъяла важные документы и информационные носители общим объёмом от 100 до 200 терабайт.

«Часть материала, изученного в начале недели, требует аналитического и технического опыта полиции безопасности. Кроме того, из-за исключительного объёма информации требуется большой объем ресурсов», — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас российского гражданина Глеба Ерёмина и его предполагаемых сообщников Глеба Ильичёва и Павела Мельникова обвиняют только в отмывании денег — около 9,5 млн евро. Финское издание YLE подробно описало схему вывода средств из-под налогов. Для этого подозреваемые могли использовать счета в Гонконге, Панаме и на британских Виргинских островах. По мнению авторов материала, это очень удобная схема, которая давно опробована многими преступниками со всего мира. Газета утверждает, что 10 гектаров финской земли, которые фигурируют в деле, подозреваемые продали сами себе и таким образом скрыли от контролирующих ведомств значительную сумму.

Однако в другом материале то же издание обращает внимание на то, что все трое подозреваемых русские по национальности, а потому могли действовать в интересах России и иметь цели, отличные от обычного отмывания денег. Во-первых, наличие мальтийского паспорта у Павла Мельникова говорит лишь о том, что он хотел иметь надежное прикрытие и возможность беспрепятственно ездить по Европе. Во-вторых, официальная версия бизнеса россиянина Ерёмина имеет крайне странную биографию: он утверждает, что строил объекты для Олимпиады-2008 в Пекине, хотя, по сведениям журналистов, начал предпринимательскую деятельность только в 2009 году.

Обращают авторы статьи внимание и на интересные детали: все трое, когда собирались вместе в Финляндии, заказывали в местных пекарнях много хлеба по русскому рецепту. К тому же, перед обустроенной виллой зачем-то установили деревянных резных медведей.