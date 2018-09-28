Лукашенко и Путин обсудили действия НАТО у границ Белоруссии

Лукашенко обсудил с Путиным действия НАТО у границ Белоруссии

Лукашенко и Путин в пятницу приняли участие в саммите стран СНГ, который состоялся в Таджикистане

"Вопрос безопасности — это, можно сказать, центральный вопрос сегодняшнего саммита. Все президенты об этом говорят. Даже мы, казалось бы, спокойная Беларусь, постоянно об этом говорим, учитывая еще и те опасности и вызовы, которые таят в себе действия западных государств и НАТО у наших границ, у границ Союзного государства… Кстати, мы в таком конфиденциальном порядке обсуждали эту проблему с Владимиром Владимировичем (Путиным)", — сообщил Лукашенко, слова которого приводит на пресс-служба президента.

При этом белорусский лидер не стал приводить подробности беседы, отметив, что с Путиным они общались "именно по этому вопросу".

Лукашенко также обратил внимание, что в сфере безопасности довлеют и прочие факторы, в том числе военные, и они обсуждались в Душанбе.