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Богданов оценил заявления Эрдогана о террористах
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Богданов оценил заявления Эрдогана о террористах, покидающих Идлиб 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Москва склонна доверять заявлениям президента Турции Тайипа Эрдогана о том, что террористические группировки начали покидать демилитаризованную зону в сирийском Идлибе, заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Ранее в интервью агентству Рейтер Эрдоган заявил, что радикальные экстремистские группировки начали покидать территорию демилитаризованной зоны, которая должна быть создана в Идлибе.
"Это очень хорошо. Если он говорит, мы склонны ему верить. Если мы договаривались об этом, это означает, что наши турецкие партнеры выполняют свои обязательства по соглашению в Сочи. Это у нас вызывает удовлетворение, естественно", — сказал Богданов, комментируя слова Эрдогана.
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