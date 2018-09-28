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Путин на саммите зачитался Пушкиным
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Путин на саммите зачитался Пушкиным 

Lenta.ru + ещё 1 29 минут назад
Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин зачитывался «Евгением Онегиным» в процессе церемонии подписания документов на саммите СНГ, сообщает РИА Новости в пятницу, 28 сентября.
«Сначала Путин положил книгу чуть слева от себя, но, поставив несколько подписей, взял экземпляр стихотворного романа Александра Пушкина и пролистал несколько страниц. Принесли новую порцию документов, президент поставил свою подпись и снова открыл книгу», — пишет агентство.
Российский лидер отложил книгу в сторону, когда к нему подсел президент Молдавии Игорь Додон.
В 2016 году Владимир Путин заявил, что россиянам нужны такие произведения литературы, которые берут за душу.
В апреле того же года глава государства рассказал, что любит патриотические фильмы и картины, снятые по классическим сюжетам. Он назвал шедевром ленту «Война и мир» Сергея Бондарчука. Особого внимания, по его мнению, заслуживают фильмы Станислава Говорухина.
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