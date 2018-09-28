Путин на саммите зачитался Пушкиным

«Сначала Путин положил книгу чуть слева от себя, но, поставив несколько подписей, взял экземпляр стихотворного романа Александра Пушкина и пролистал несколько страниц. Принесли новую порцию документов, президент поставил свою подпись и снова открыл книгу», — пишет агентство.

Российский лидер отложил книгу в сторону, когда к нему подсел президент Молдавии Игорь Додон

В 2016 году Владимир Путин заявил, что россиянам нужны такие произведения литературы, которые берут за душу.