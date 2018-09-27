Кремль отреагировал на ситуацию с Бошировым и Чепигой

«Безусловно, мы проверим информацию насчет этого военнослужащего, мы проверим списки награжденных», — сказал Песков журналистам.

На вопрос, почему президент говорил, что Боширов является гражданским лицом, Песков ответил, что Путин «располагал такой информацией».

На вопрос, продолжает ли Кремль настаивать на этом, пресс-секретарь президента ответил, что в Кремле нет других данных.

«Мы исходим пока из тех данных, которые были озвучены самими этими гражданами», — сказал он.