Кремль отреагировал на ситуацию с Бошировым и Чепигой 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал, что Кремль проверит информацию о полковнике ГРУ Анатолии Чепиге, которого The Insider и Bellingcat узнали в подозреваемом в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль Руслане Боширове. Об этом сообщает ТАСС.
«Безусловно, мы проверим информацию насчет этого военнослужащего, мы проверим списки награжденных», — сказал Песков журналистам.
На вопрос, почему президент говорил, что Боширов является гражданским лицом, Песков ответил, что Путин «располагал такой информацией».
На вопрос, продолжает ли Кремль настаивать на этом, пресс-секретарь президента ответил, что в Кремле нет других данных.
«Мы исходим пока из тех данных, которые были озвучены самими этими гражданами», — сказал он.
26 сентября The Insider и Bellingcat назвали настоящее имя Руслана Боширова — одного из подозреваемых в отравлении Сергея Скрипаля. По их версии, Боширов — это полковник ГРУ, Герой России Анатолий Чепига, уроженец Амурской области и выпускник Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ).