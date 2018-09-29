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Россия нашла способ ослабить США
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Лавров назвал способ ослабить США 

Lenta.ru + ещё 21 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Отход разных стран мира от расчетов в долларах приведет к ослаблению США. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.
«Использование национальных валют в расчетах, чтобы не зависеть слишком сильно от доллара — это идея, которая давно уже реализуется, применяется на практике в наших отношениях с Китаем, с другими странами, — сказал Лавров. — Как только США начали злоупотреблять положением доллара в мировой валютно-финансовой системе, конечно, все страны, которые хотя бы чуть-чуть заботятся о своем будущем, стали искать пути, чтобы такой зависимости избежать. Так что этот процесс пойдет, и он в итоге ослабит Соединенные Штаты и их влияние».
14 сентября глава одного из крупнейших госбанков страны Андрей Костин предложил конвертировать валютные вклады в рубли в случае введения запрета со стороны США проводить российским банкам расчеты в долларах.
Более того, он предложил полноценный план отказа России от доллара: по его мнению, достаточно 3-4 пунктов, чтобы нарушить гегемонию американской валюты. В Кремле соответствующие инициативы комментировать не стали.
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