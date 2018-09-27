Лавров «жестко» поговорил с главой МИД Британии

Глава британского МИДа Джереми Хант заявил телеканалу Sky News, что провел с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым встречу на полях Генеральной ассамблеи ООН.
По словам Ханта, беседа с Лавровым была "довольно жесткой". Также он заявил, что у него произошел "откровенный обмен" мнениями с российским министром.
"Неприемлемо, чтобы Россия приказывала своим агентам ГРУ использовать химическое оружие на британской земле", — заключил Хант.
Британские власти считают, что Россия направила своих агентов для убийства экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля с помощью нервно-паралитического отравляющего вещества "Новичок". Официальная Москва отрицает причастность к отравлению, а также заявляет, что "Новичок" никогда не производился на территории России или СССР.
Ранее Хант заявил о намерении призвать Евросоюз к усилению антироссийских санкций в связи с отравлением "Новичком" в Солсбери.