Лавров «жестко» поговорил с главой МИД Британии

Глава МИД Британии рассказал о «жестком» разговоре с Лавровым

По словам Ханта, беседа с Лавровым была "довольно жесткой". Также он заявил, что у него произошел "откровенный обмен" мнениями с российским министром.

"Неприемлемо, чтобы Россия приказывала своим агентам ГРУ использовать химическое оружие на британской земле", — заключил Хант.

Британские власти считают, что Россия направила своих агентов для убийства экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля с помощью нервно-паралитического отравляющего вещества "Новичок". Официальная Москва отрицает причастность к отравлению, а также заявляет, что "Новичок" никогда не производился на территории России или СССР.