Депутатов отчитали за селфи на работе

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Володин призвал депутатов не делать селфи во время голосования 

РИА Новости + ещё 9 3 часа назад
Фото: ТАСС
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов быть внимательнее и не делать селфи во время голосования за законопроекты.
"Уважаемые коллеги, потом понятно, почему у нас с вами кто-то ошибается. Невозможно принимать решение и одновременно делать селфи, поэтому аккуратнее с новыми технологиями", — сказал Володин в ходе голосования депутатов за закон об изменениях в пенсионной системе в третьем чтении.
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем и окончательном чтении закон о совершенствовании пенсионной системы.
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