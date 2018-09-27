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Патрушев и глава СБ Ирана поговорили о Ближнем Востоке
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Патрушев и глава Совбеза Ирана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке 

RT на русском 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии.
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы российского Совбеза Евгения Аношина.
«Николай Патрушев и Али Шамхани обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке и по сирийскому урегулированию в контексте недавнего саммита лидеров России, Ирана и Турции», — сообщил Аношин.
Он добавил, что также обсуждались вопросы взаимодействия России и Ирана в области безопасности.
Ранее Патрушев предупредил об опасности повторения сирийского сценария в Афганистане.
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