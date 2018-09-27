Патрушев и глава СБ Ирана поговорили о Ближнем Востоке

Патрушев и глава Совбеза Ирана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

«Николай Патрушев и Али Шамхани обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке и по сирийскому урегулированию в контексте недавнего саммита лидеров России, Ирана и Турции», — сообщил Аношин.

Он добавил, что также обсуждались вопросы взаимодействия России и Ирана в области безопасности.

Ранее Патрушев предупредил об опасности повторения сирийского сценария в Афганистане.