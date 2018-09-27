В РФ не останется инвалидов

Минтруде задумались об отказе от слова «инвалиды» в законодательстве и замене его нейтральным термином. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По задумке Минтруда, из федерального закона «О соцзащите инвалидов» уберут термин «инвалиды». Также влатси откажутся от общепринятого перевода слов persons with disabilities (на русский это выражение переводят именно как «инвалиды», а не «люди с ограниченными возможностями»).

По словам главы института развития образования НИУ ВШЭ Ирины Абанкиной, заменить слово «инвалиды» могут словосочетанием «люди со специальными потребностями». Окончательное решение будет принято на основании исследования Федерального бюро медико-социальной экспертизы и мнения общественных организаций инвалидов.

Ранее комитет ООН по правам людей с инвалидностью порекомендовал России отказаться от слова «инвалиды» в законодательстве.

По данным исследования Минтруда, в 2017 году почти две трети россиян заявили, что относятся к людям с инвалидностью без предубеждения. В 2016 году таких россиян было менее половины. Эксперты отмечали положительную динамику отношения к инвалидам в России, но признавали, что полностью дискриминацию искоренить не удалось.