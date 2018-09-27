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Смена понятий: В РФ не останется инвалидов
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«Известия»: Минтруд планирует отказаться от термина «инвалиды» в законодательстве 

ТАСС + ещё 1 46 минут назад
Минтруд РФ может отказаться от использования термина "инвалиды" в законодательстве. Об этом в четверг пишет газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Как пояснили в министерстве, термин хотят заменить на другой, отражающий правозащитную модель государственной политики в отношении людей с ограниченными возможностями. Госзадание на научно-исследовательскую работу по этой теме планируется направить в Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) в этом году. Кроме того, пишет издание, вопрос будет обсуждаться и с общественными организациями инвалидов.
В Минтруде также сообщили "Известиям", что готовят предложения по мерам, увеличивающим число квалифицированных переводчиков русского жестового языка и профессиональных тифлокомментаторов (специалистов, которые описывают происходящее на сцене, кино— и телеэкране для людей с нарушениями зрения — прим. ТАСС).
В ФМБА на запрос издания о том, какие термины рассматриваются на замену слова "инвалид", не ответили.
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