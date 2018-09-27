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Лавров преподнес генсеку ООН неожиданный подарок
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Лавров преподнес Гутеррешу неожиданный и ценный подарок 

ТК «Звезда» 47 минут назад
Фото: Reuters
Российский дипломат решил подарить генсеку ООН десятитомник работ Евгения Примакова.
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров встретился в рамках Генассамблеи ООН с генеральным секретарем организации Антониу Гутеррешем.
Российский дипломат решил преподнести коллеге-политику ценный подарок — десятитомник работ Евгения Примакова. В нем собраны научные и публицистические статьи дипломата, который руководил российским внешнеполитическим ведомством в 90-ые годы, а затем около года возглавлял правительство.
Вручая книги, Лавров назвал Примакова своим учителем. Гутерреш, в свою очередь, заявил, что не раз беседовал с российским политиком и с теплотой вспоминает те встречи.
Между тем, глава МИД РФ Сергей Лавров и президент Республики Хорватия Колинда Грабар-Китарович встретились на полях Генассамблеи ООН. Перед началом переговоров Сергей Лавров радушно приветствовал президента Хорватии и поцеловал ее в щеку, проводив к креслу.
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