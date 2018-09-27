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Захарова парировала оскорбительный лозунг об РФ
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Захарова прокомментировала предвыборный плакат главы МИД Латвии 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала предвыборный плакат министра иностранных дел Латвии с лозунгом "Назло Кремлю".
Ранее стало известно, что министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, который баллотируется на предстоящих выборах в парламент страны от партии "Новое Единство", использует в своих рекламных плакатах лозунг "Назло Кремлю — Латвия успешная страна и будет такой".
Пользователь Facebook Владимир Симиндей опубликовав пост, в котором отметил Захарову. Говоря о лозунге на плакатах Ринкевича, он написал, что министр ведет рекламную кампанию Кремля на выборах в сейм.
"Кремль-то хотел, чтобы Латвия стала благополучным государством. Но если хотят быть только состоявшемся — ради Бога", — написала Захарова, комментируя пост.
Выборы в Сейм Латвии пройдут 6 октября. Ринкевич баллотируется от партии "Новое Единство", которую, по данным опросов, поддерживают менее 5% избирателей. Плакаты с фотографией Ринкевича и лозунгом появились на многих зданиях и рекламных столбах в Риге.
Ринкевич — один из активных критиков политики России. Он также выступает за более жесткие санкции в отношении Москвы. Ранее Ринкевич заявил, что является геем. Это первый министр в истории Латвии, который публично признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации.
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