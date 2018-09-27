«Детский сад»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что позицию Великобритании по делу Скрипалей можно назвать детским садом. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, премьер-министр Британии Тереза Мэй высокомерно заявила о наличии 100% доказательств, но отказалась их предоставить.
Он также добавил, что Лондон нарушает около четырех положений различных конвенций.
Лавров подчеркнул, что в такого рода случаях Британии необходимо напрямую вступать в диалог и обсудить сложившуюся ситуацию.
Ранее Лавров заявил, что если Лондон отказывается сотрудничать с Москвой по делу Скрипалей, значит, им есть что скрывать.