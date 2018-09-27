«Детский сад»

Лавров назвал детским садом позицию Британии по Солсбери

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что позицию Великобритании по делу Скрипалей можно назвать детским садом. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, премьер-министр Британии Тереза Мэй высокомерно заявила о наличии 100% доказательств, но отказалась их предоставить.

Он также добавил, что Лондон нарушает около четырех положений различных конвенций.

Лавров подчеркнул, что в такого рода случаях Британии необходимо напрямую вступать в диалог и обсудить сложившуюся ситуацию.

Ранее Лавров заявил, что если Лондон отказывается сотрудничать с Москвой по делу Скрипалей, значит, им есть что скрывать.