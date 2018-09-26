Главы МИД РФ, Ирана и Турции проведут встречу по Идлибу

Главы МИД России, Ирана и Турции проведут встречу по Идлибу

«У нас есть соглашение по Идлибу, у нас есть большой прогресс на земле в связи с этим трёхсторонним сотрудничеством», — цитирует агентство Чавушоглу.

Он отметил важность встречи, так как это путь к политическому решению конфликта.