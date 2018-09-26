Медведев рассказал, что решит конфликт на Украине

Медведев рассказал, что поможет решить конфликт на Украине

Премьер-министр России Дмитрий Медеведев после переговоров со своим финским коллегой Юхой Сипилей заявил, что для разрешения украинского конфликта требуются не заявления о смерти минского формата, а твердая воля Киева.

Премьер отметил, что на встрече происходил обмен информацией и соображениями о выходах из гражданского конфликта на Украине.

«Очевидно, что для преодоления той трагической ситуации, которая сложилась на Украине, нужна твердая политическая воля, прежде всего, самого украинского правительства, а не заявления о том, что минский процесс умер и нужно искать какие-то другие форматы», — приводит РИА «Новости» слова Медведева с пресс-конференции.