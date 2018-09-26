Россия и Норвегия подписали новое соглашение

«Сегодня в Москве было подписано новое соглашение о границе между Норвегией и Россией. Соглашение подписали Посол Алексей Обухов и Советник по международному праву МИД Норвегии Кьелль Кристиан Эгге», — говорится в сообщении в Facebook норвежского посольства в Москве.
Отмечается, что в соглашении приводится подробное и обновлённое описание границы между Норвегией и Россией.
В августе сообщалось, что власти Киргизии и Узбекистана обменяются земельными участками в рамках процесса делимитации государственной границы.