Россия и Норвегия подписали новое соглашение о границе между странами

«Сегодня в Москве было подписано новое соглашение о границе между Норвегией Россией . Соглашение подписали Посол Алексей Обухов и Советник по международному праву МИД Норвегии Кьелль Кристиан Эгге», — говорится в сообщении в Facebook норвежского посольства в Москве.

Отмечается, что в соглашении приводится подробное и обновлённое описание границы между Норвегией и Россией.

В августе сообщалось, что власти Киргизии и Узбекистана обменяются земельными участками в рамках процесса делимитации государственной границы.