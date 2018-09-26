Ещё
Россия и Норвегия подписали новое соглашение
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия и Норвегия подписали новое соглашение о границе между странами 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
«Сегодня в Москве было подписано новое соглашение о границе между Норвегией и Россией. Соглашение подписали Посол Алексей Обухов и Советник по международному праву МИД Норвегии Кьелль Кристиан Эгге», — говорится в сообщении в Facebook норвежского посольства в Москве.
Отмечается, что в соглашении приводится подробное и обновлённое описание границы между Норвегией и Россией.
В августе сообщалось, что власти Киргизии и Узбекистана обменяются земельными участками в рамках процесса делимитации государственной границы.
RT на русском: последние новости
Во Владимирской области завершилось голосование во втором туре выборов Путин предложил губернатору Сахалина занять пост врио главы Приморья Трамп поблагодарил Россию и Иран за «замедление» военных действий в Идлибе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские и российские военные сцепились под Крымским мостом207
Трагедия с Ил-20 по-новому отозвалась Израилю371
Путин провел двойное увольнение86
Раскрыто место военной операции НАТО против РФ26
США «расчистят» небо над Украиной145
Видео
01:36
Мощный взрыв в Чечне попал на видео
Пожары Происшествия
05:22
Акцию против раздвинутых ног раскритиковали в сети
Общество
01:40
Украинские и российские военные сцепились под Крымским мостом
Армия Войска
04:52
Раскрыто место военной операции НАТО против РФ
Прибалтика Армия
00:52
США «расчистят» небо над Украиной
Украина Армия
03:32
Трагедия с Ил-20 по-новому отозвалась Израилю
В мире Общество
05:32
На траулере в Охотском море произошло ЧП
Происшествия
01:37
Доренко оскорбил Голикову
Общество Другое
00:49
Стало известно о новой инициативе Франции против РФ
В мире
02:17
Пленник «Пятерочки» рассказал о пытке
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение