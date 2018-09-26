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Путин провел двойное увольнение
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Коков на Кокова: Путин провел двойное увольнение 

Рамблер + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин назначил Сергея Морозова временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области. Об этом сообщает РИА Новости.
Во время рабочей встречи с Морозовым Путин предложил ему «поработать в одном из субъектов Российской Федерации». Ранее Морозов занимал должность заместителя руководителя Федеральной таможенной службы России, а до этого был помощником министра обороны.
«Что касается будущего, мы с вами посмотрим, оно будет зависеть от того, насколько успешно вам удастся реализовать свои лучшие качества на этой работе», — сказал Морозову президент.
Путин также рассказал, что Александр Жилкин, возглавлявший Астраханскую область, попросил перевести его на другое место работы.
Позже стало известно, что Путин на встрече с Казбеком Коковым объявил ему о назначении его врио главы Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает сайт Кремля. Коков является депутатом народного собрания Кабардино-Балкарии.
Как сообщил Путин, нынешний руководитель попросил перевести его на работу в Москву.
«Ваш однофамилец, Юрий Александрович Коков, попросил перевести его по ряду обстоятельств, в том числе семейного характера, на работу в Москву», — сказал президент.
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