Коков на Кокова: Путин провел двойное увольнение

Во время рабочей встречи с Морозовым Путин предложил ему «поработать в одном из субъектов Российской Федерации ». Ранее Морозов занимал должность заместителя руководителя Федеральной таможенной службы России, а до этого был помощником министра обороны.

«Что касается будущего, мы с вами посмотрим, оно будет зависеть от того, насколько успешно вам удастся реализовать свои лучшие качества на этой работе», — сказал Морозову президент.

Путин также рассказал, что Александр Жилкин , возглавлявший Астраханскую область, попросил перевести его на другое место работы.

Позже стало известно, что Путин на встрече с Казбеком Коковым объявил ему о назначении его врио главы Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает сайт Кремля. Коков является депутатом народного собрания Кабардино-Балкарии.

Как сообщил Путин, нынешний руководитель попросил перевести его на работу в Москву.