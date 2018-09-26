Кадыров и Евкуров обменялись территориями

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Чечня и Ингушетия договорились о закреплении границы между регионами 

ТАСС + ещё 12 46 минут назад
Фото: ТАСС
Главы Чечни и Ингушетии подписали соглашение о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году, передает корреспондент ТАСС.
Согласно документу, между республиками проведен равноценный обмен нежилыми территориями Надтеречного района Ингушетии и Малгобекского района Чечни.
Из документа следует, что Чеченской Республике будет передана часть Надтеречного района Ингушетии — горная и лесистая местность. В свою очередь Чечня передает Ингушетии равносильную территорию на границе с Малгобекским районом.
Вопрос об определении административной границы между Чечней и Ингушетией возник в начале 1990-х годов и не был урегулирован до сих пор. В июне 1992 года, после распада Чечено-Ингушской АССР, была образована Республика Ингушетия в составе РФ, в то время как тогдашнее руководство Чечни во главе с Джохаром Дудаевым взяло курс на отделение от России. Первая попытка провести границу в районах со смешанным чечено-ингушским населением была предпринята в 1993 году. Тогда Дудаев и первый президент Ингушетии Руслан Аушев подписали договор, согласно которому большая часть Сунженского района за исключением поселка Серноводск и станицы Ассиновская оставались в составе Ингушетии.
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