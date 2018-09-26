Кадыров и Евкуров обменялись территориями

Чечня и Ингушетия договорились о закреплении границы между регионами

Главы Чечни Ингушетии подписали соглашение о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году, передает корреспондент ТАСС

Согласно документу, между республиками проведен равноценный обмен нежилыми территориями Надтеречного района Ингушетии и Малгобекского района Чечни.

Из документа следует, что Чеченской Республике будет передана часть Надтеречного района Ингушетии — горная и лесистая местность. В свою очередь Чечня передает Ингушетии равносильную территорию на границе с Малгобекским районом.