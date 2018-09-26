Приняты поправки Путина о выходе на пенсию

Госдума приняла поправки Путина о выходе женщин на пенсию в возрасте 60 лет

Госдума в среду приняла единогласно поправки президента Владимира Путина к законопроекту об изменении пенсионного законодательства, которые устанавливают возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет, а не 63, как изначально предлагал кабмин. Для мужчин пенсионный возраст устанавливается на уровне 65 лет.

"Есть то, что нас объединяет", — прокомментировал результаты голосования спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

В частности, внесено уточнение, которое позволяет отдельным категориям граждан (чернобыльцам, жителям Крайнего Севера и госслужащим) получать пенсию по старости досрочно с учетом соответствующих оснований.

Кроме того, накопительная пенсия будет выплачиваться в нынешнем пенсионном возрасте: с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин.

Также на три года (по сравнению с первоначальной редакцией) сокращается стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию: с 45 до 42 лет для мужчин и с 40 до 37 лет для женщин.

Помимо этого, Пенсионному фонду РФ дается возможность предоставлять необходимую информацию для органов государственной власти регионов, федеральных органов и органов местного самоуправления, а также для работодателей для получения льгот лицами предпенсионного возраста.