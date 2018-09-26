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Приняты поправки Путина о выходе на пенсию
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Госдума приняла поправки Путина о выходе женщин на пенсию в возрасте 60 лет 

ТАСС + ещё 8 58 минут назад
Госдума в среду приняла единогласно поправки президента Владимира Путина к законопроекту об изменении пенсионного законодательства, которые устанавливают возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет, а не 63, как изначально предлагал кабмин. Для мужчин пенсионный возраст устанавливается на уровне 65 лет.
>> Предпенсионеров освободят от сбора справок для льгот
"Есть то, что нас объединяет", — прокомментировал результаты голосования спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
Также Госдума приняла поправки "Единой России" к правительственному законопроекту об изменении параметров пенсионной системы, которые касаются индексации пенсий, выплаты накопительной пенсии, а также предоставления информации Пенсионным фондом России.
В частности, внесено уточнение, которое позволяет отдельным категориям граждан (чернобыльцам, жителям Крайнего Севера и госслужащим) получать пенсию по старости досрочно с учетом соответствующих оснований.
Кроме того, накопительная пенсия будет выплачиваться в нынешнем пенсионном возрасте: с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин.
Также на три года (по сравнению с первоначальной редакцией) сокращается стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию: с 45 до 42 лет для мужчин и с 40 до 37 лет для женщин.
Помимо этого, Пенсионному фонду РФ дается возможность предоставлять необходимую информацию для органов государственной власти регионов, федеральных органов и органов местного самоуправления, а также для работодателей для получения льгот лицами предпенсионного возраста.
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