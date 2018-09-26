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МИД ответил на критику Трампа
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В МИД ответили на критику Трампа в адрес «Северного потока — 2» 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: Reuters
Энергетические проекты России и стран Европы создают материальный фактор укрепления безопасности в регионе, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя заявления американского президента об энергозависимости Германии от России.
"Мы всегда исходили из того, что, во-первых, сотрудничество между Европой и Россией в сфере энергетики — это прежде всего коммерческие проекты. И с политической и с геополитической точки зрения, конечно, они создают и материальный фактор для укрепления безопасности в Европе. Такая позитивная взаимозависимость", — сказал дипломат.
По его словам, "некоторые страны пытаются представить ситуацию совершенно в другом ключе". Он отметил, что энергосотрудничество имеет "добавленную стоимость не только для России, но и для Европы".
"Хотелось бы надеяться, что при принятии решений о том, как выстраивать сотрудничество с Россией и дальше в этой области, будут приниматься во внимание и вот эти аспекты, о которых я говорю: это надежность, последовательность, нечувствительность к колебаниям политической конъюнктуры. А самое главное, что это опирается на надежную коммерческую основу. Наш трубный газ дешевле сжиженного. Любой правительственный деятель, который принимает решения в этой области, должен руководствоваться экономическими соображениями", — добавил собеседник агентства.
Президент США Дональд Трамп, выступая во вторник на 73-й сессии Генассамблеи ООН, заявил, что Германия будет полностью зависимой от энергопоставок из РФ, если не изменит свой курс. В связи с этим он похвалил такие страны, как Польша, за развитие энергопроектов, не связанных с Россией.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран компании Nord Stream 2 AG, оператору "Северного потока-2", осталось получить разрешения на строительство только от Дании.
Против реализации "Северного потока-2" выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы относительно экспорта в Европу своего СПГ. Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют строительства.
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