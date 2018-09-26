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Сигал захотел власти в России
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Сигал захотел власти в России 

Рамблер + ещё 3 2 часа назад
Американский актер Стивен Сигал, в 2016 году получивший гражданство РФ, заявил, что «с удовольствием» стал бы губернатором Приморского края. Об этом сообщает РИА Новости.
Такое заявление актер сделал во Владивостоке, куда он приехал на кинофестиваль «Меридианы Тихого».
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Сигал подчеркнул, что представляет интересы президента России Владимира Путина. Также он рассказал, что его предки по отцовской линии жили в Приморье.
«Я каждый раз хочу познавать Приморский край, увидеть больше. И стать вашим губернатором», — заявил он.
На прошлой неделе результаты выборов главы Приморья признали недействительными. Основные претенденты на победу обвинили друг друга в подтасовках и фальсификациях. В течение трех месяцев — до 16 декабря — должно состояться повторное голосование.
Ранее в МИД России объявили о назначении Сигала специальным представителем ведомства по вопросам российско-американских гуманитарных связей. В министерстве рассказали, что Сигал займется развитием отношений РФ и США в сфере культуры, искусства, а также общественных и молодежных обменов. Должность Сигала не предполагает денежного вознаграждения.
В МИД пояснили, что деятельность актера на этом посту можно сравнить с работой послов доброй воли ООН.
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