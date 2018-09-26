Сигал захотел власти в России

Такое заявление актер сделал во Владивостоке , куда он приехал на кинофестиваль «Меридианы Тихого».

Сигал подчеркнул, что представляет интересы президента России Владимира Путина . Также он рассказал, что его предки по отцовской линии жили в Приморье.

«Я каждый раз хочу познавать Приморский край, увидеть больше. И стать вашим губернатором», — заявил он.

На прошлой неделе результаты выборов главы Приморья признали недействительными. Основные претенденты на победу обвинили друг друга в подтасовках и фальсификациях. В течение трех месяцев — до 16 декабря — должно состояться повторное голосование.

Ранее в МИД России объявили о назначении Сигала специальным представителем ведомства по вопросам российско-американских гуманитарных связей. В министерстве рассказали, что Сигал займется развитием отношений РФ и США в сфере культуры, искусства, а также общественных и молодежных обменов. Должность Сигала не предполагает денежного вознаграждения.