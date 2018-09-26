Делегации РФ в ООН хотели запретить слово «Крым»

Правозащитникам из России пытались запретить произносить слово «Крым» в ООН

ЕС и Молохов выступил на площадке ООН во вторник с докладом, в котором уделил внимание "крымским санкциям" со стороны США Украины , а его коллега Сергей Пинчук призвал страны-участницы ООН оказать серьезное давление на Украину, где происходит ущемление прав крымских татар.

"По правилам выступления в ООН, мы предварительно свои тексты высылаем. Какие-то непонятные люди пытались фактически осуществить редактуру этих текстов. Возникла переписка между общественной организацией Международный совет российских соотечественников, от имени которой мы выступаем, и секретариатом Совета по правам человека ООН. В ней говорилось о том, что мы не имеем права в своем докладе вообще употреблять слово "Крым". Только Автономная республика Крым и через запятую — Украина. Ситуация дошла до анекдота. На полном серьезе, чтобы подчеркнуть абсурдность ситуации, мы предложили поменять по тексту словосочетание "крымские татары" на " украинские татары", — сказал Молохов.

По его словам, ситуацию удалось разрешить в самый последний момент.