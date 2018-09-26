Ещё
Делегации РФ в ООН хотели запретить слово «Крым»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Правозащитникам из России пытались запретить произносить слово «Крым» в ООН 

РИА Новости 1 час назад
Представители секретариата 39-й сессии Совета по правам человека ООН пытались не допустить упоминания в докладах российских правозащитников слова "Крым", сообщил РИА Новости руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики Крым при президенте РФ Александр Молохов.
Молохов выступил на площадке ООН во вторник с докладом, в котором уделил внимание "крымским санкциям" со стороны США, ЕС и Украины, а его коллега Сергей Пинчук призвал страны-участницы ООН оказать серьезное давление на Украину, где происходит ущемление прав крымских татар.
>> Доклад о жизни крымчан шокировал ООН
"По правилам выступления в ООН, мы предварительно свои тексты высылаем. Какие-то непонятные люди пытались фактически осуществить редактуру этих текстов. Возникла переписка между общественной организацией Международный совет российских соотечественников, от имени которой мы выступаем, и секретариатом Совета по правам человека ООН. В ней говорилось о том, что мы не имеем права в своем докладе вообще употреблять слово "Крым". Только Автономная республика Крым и через запятую — Украина. Ситуация дошла до анекдота. На полном серьезе, чтобы подчеркнуть абсурдность ситуации, мы предложили поменять по тексту словосочетание "крымские татары" на " украинские татары", — сказал Молохов.
По его словам, ситуацию удалось разрешить в самый последний момент.
"В самом секретариате Совета по правам человека ООН, видимо, нашлись более толковые люди, которые поняли, что это маразм и идиотизм, после чего вся эта мышиная возня прекратилась. Мы до самого последнего момента не знали, дадут ли нам слово", — признался Молохов.
Последние новости
"Нас ждет кошмар?": израильские СМИ — о поставке С-300 Сирии Воссоздана "смертельная спираль" пропавшего рейса MH370 СМИ США: ВМС Украины в Азовском море погибнут за считаные минуты
Комментарии181
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Доклад о жизни крымчан шокировал ООН643
«С туалетом перепутал»: Порошенко зашел к Лаврову510
Что изменит С-300 в небе Сирии41
«Выбегать на площади голыми — перебор»18
Молодая любовница живет рядом с Петросяном8
Видео
05:22
Акцию против раздвинутых ног раскритиковали в сети
Общество Другое
00:49
Стало известно о новой инициативе Франции против РФ
В мире
03:32
Представлены новые данные о крушении Ил-20
Армия Ближний Восток
29:52
Что изменит С-300 в небе Сирии
Армия
03:41
Cестер Хачатурян попросили отпустить
Происшествия
01:40
Кремль объяснил поставку С-300 в Сирию
Политика
04:08
Названы суммы пожертвований звезд для Фриске
Шоу-бизнес
03:07
Березин рассказал о завещании Кобзона
Шоу-бизнес
00:21
Во Владивостоке лев прокатился в автомобиле
Общество
04:23
Найдена замена Кобзону
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение