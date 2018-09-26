Украинский политик: Порошенко боится журналистов — слишком много вопросов

Журналисты программы «60 минут» телеканала «Россия-1» накануне снимали сюжет в кулуарах ООН , где проходит 73-я сессия Генеральной ассамблеи , когда там появился президент Украины. Ведущий программы Евгений Попов задал Порошенко вопрос о продвигаемой им инициативе по развертыванию миротворцев ООН в Донбассе. При этом вокруг Порошенко уже собралась толпа журналистов.

Украинский лидер выкрикнул в камеру: «Фейкньюс!» — и скрылся за дверями переговорной комнаты, расположенной рядом с помещением российской делегации, передает корреспондент РИА Новости

При этом некоторые СМИ утверждают, что Порошенко по ошибке зашел в комнату российской делегации, но вышел оттуда через 15 секунд.

Ранее Порошенко в ходе Генеральной ассамблеи обсудил с лидерами европейских стран возможность отправки миротворцев ООН на восток Украины. Киев настаивает на том, что миссия ООН должна иметь широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.