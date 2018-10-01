Захарова оценила очередные выводы британских СМИ по инциденту в Солсбери

«Британская пресса сделала очередной «правильный» вывод в солсберецкой истории: раз за несколько дней в Москве никто официально не предъявил Чепыгу, значит, значит Боширов и есть Чепыга или Чепыга и есть Боширов», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

При этом она вновь отметила, что британская сторона не предоставляет данных о расследовании дела, «кроме политических заявлений и сливов в специально созданные для таких нужд псевдоСМИ».

«Действует Лондон по принципу «мы обвиняем, а вы должны оправдываться, и даже если ложечки найдутся, главное — осадок». Я напомню: хотелось бы до Чепыги посмотреть на Скрипаля», — добавила официальный представитель МИД.