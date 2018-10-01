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«Значит Боширов и есть Чепыга»
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Захарова оценила очередные выводы британских СМИ по инциденту в Солсбери 

RT на русском + ещё 211 1 час назад
Фото: кадр из видео
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с расследованием в Великобритании дела об отравлении экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
«Британская пресса сделала очередной «правильный» вывод в солсберецкой истории: раз за несколько дней в Москве никто официально не предъявил Чепыгу, значит, значит Боширов и есть Чепыга или Чепыга и есть Боширов», — написала Захарова на своей странице в Facebook.
При этом она вновь отметила, что британская сторона не предоставляет данных о расследовании дела, «кроме политических заявлений и сливов в специально созданные для таких нужд псевдоСМИ».
«Действует Лондон по принципу «мы обвиняем, а вы должны оправдываться, и даже если ложечки найдутся, главное — осадок». Я напомню: хотелось бы до Чепыги посмотреть на Скрипаля», — добавила официальный представитель МИД.
Ранее в СМИ появилась часть расследования, якобы доказывающего связь «подозреваемых» в отравлении Скрипалей — Петрова и Боширова — с российскими спецслужбами. По версии СМИ, Руслан Боширов на самом деле является полковником ГРУ Анатолием Чепигой. При этом расследование основано на анонимных источниках и непроверенной информации, находящейся в открытом доступе.
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