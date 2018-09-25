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В МИД ответили на «антироссийские выпады» Украины
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В МИД ответили на «антироссийские выпады» властей Украины 

RT на русском 20 часов назад
Фото: ТАСС
В Министерстве иностранных дел России заявили об «очередных грубых антироссийских выпадах со стороны высшего украинского руководства».
Дипломаты указали на выступление в Раде украинского лидера Петра Порошенко, большая часть которого была посвящена «отчёту о борьбе с Россией» и изобиловала «русофобскими пассажами».
«Нашу страну вновь обвинили во всех мыслимых и немыслимых грехах, а Украину выставили чуть ли не форпостом «демократического мира». Процесс разрыва с Москвой пусть даже в ущерб собственным национальным интересам преподносился как главное достижение действующей власти. В «копилку» занесены попытки создания автокефальной церкви на Украине, усилия по разрыву ещё остающихся связей с Россией в разных областях», — говорится в сообщении.
МИД отметил, что Украина после прекращения договора о дружбе с Россией дала «импульс продолжению процесса „зачистки“ всей договорно-правовой базы» между двумя странами.
В ведомстве напомнили и слова главы украинского МИД Павла Климкина, который озадачился проблемой «российского господства» в акваториях Азовского моря и Керченского пролива».
«Обвинил российскую сторону в блокировании украинских портов и ограничении свободы мореплавания. Хотя на днях все мы стали свидетелями того, как при помощи российских лоцманов корабли ВМС Украины беспрепятственно прошли под Крымским мостом из Одессы в Бердянск», — отмечается в сообщении.
По мнению дипломатов, власти Украины предпринимают попытки заработать «очки» у электората в контексте приближающихся выборов, «игнорируя долгосрочные стратегические интересы собственной страны».
«Исторически и географически Россия и Украина друг от друга никуда не денутся. Нам всё равно суждено жить вместе, выстраивая для этого нормальные, добрососедские отношения. Заявления украинских политиков этого простого факта изменить не смогут», — добавили в МИД.
Ведомство подчеркнуло, что исторический выбор в итоге сделает народ Украины, в мудрости которого, как показывает вековой опыт нашего совместного сосуществования, «у нас никогда не было сомнений».
25 сентября российская сторона получила ноту о непродлении Украиной договора о дружбе.
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