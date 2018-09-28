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Путин прибыл на заседание Совета глав СНГ в Душанбе
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Путин прибыл на заседание Совета глав СНГ в Душанбе 

РИА Новости + ещё 85 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин прибыл на заседание Совета глав государств-участников СНГ в Душанбе.
Саммит пройдет во дворце "Сомон". В заседании совета примут участие также президенты Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Молдавии, Узбекистана, премьер Армении, вице-премьер Туркменистана.
На парковой аллее правительственной резиденции лидеров встречал президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Затем на площадке перед фонтаном состоялась церемония фотографирования.
После этого участники встречи отправились во дворец "Сомон" на заседание совета, который пройдёт в узком и расширенном составе.
В повестке дня саммита — вопросы развития взаимодействия стран СНГ в экономической, правоохранительной, военной и культурно-гуманитарной сферах.
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