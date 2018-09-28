Путин прибыл на заседание Совета глав СНГ в Душанбе

Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Саммит пройдет во дворце "Сомон". В заседании совета примут участие также президенты Азербайджана Молдавии , Узбекистана, премьер Армении, вице-премьер Туркменистана.

На парковой аллее правительственной резиденции лидеров встречал президент Таджикистана Эмомали Рахмон . Затем на площадке перед фонтаном состоялась церемония фотографирования.

После этого участники встречи отправились во дворец "Сомон" на заседание совета, который пройдёт в узком и расширенном составе.

В повестке дня саммита — вопросы развития взаимодействия стран СНГ в экономической, правоохранительной, военной и культурно-гуманитарной сферах.