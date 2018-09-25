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Глава Крыма обратился с предложением к ДНР
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Глава Крыма предложил ДНР новый формат экономического сотрудничества 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава Крыма Сергей Аксенов предложил Донецкой народной республике новый формат экономического сотрудничества, задействовав промышленный потенциал ДНР и транзитные мощности крымского региона.
Аксенов во вторник провел встречу с заместителем председателя совета министров ДНР Владимиром Антоновым и и.о. министра строительства и ЖКХ ДНР Сергеем Наумцом. При этом глава Крыма назвал эту встречу важной.
"Со своей стороны мы хотим предложить новый формат работы, при котором будет задействован промышленный потенциал ДНР и транзитные мощности республики Крым. Соответствующее предложение прорабатывается, и Виталий Германович Нахлупин как мой заместитель готов сформировать позицию по товарным группам, в которых Крым особенно нуждается. При этом мы готовы обсудить вопрос обратных поставок плодоовощной продукции, продукции сельского хозяйства и т.д. ", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.
Он подчеркнул, что Крым готов к новому витку взаимоотношений и конструктивному сотрудничеству.
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