Ещё
Доклад о жизни крымчан шокировал ООН
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Подорожание одежды, окончательный ответ по пенсиям и другие события дня
Подорожание одежды, окончательный ответ по пенсиям и другие события дня

Доклад о жизни крымчан шокировал ООН 

Рамблер + ещё 4 3 часа назад
Доклад о тотальной блокаде Крыма властями Украины, сделанный в ходе сессии Совета по правам человека ООН, шокировал участников сессии. Об этом рассказал руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов, передает РИА "Новости".
В докладе говорится о водной, энергетической, транспортной, продовольственной и товарной блокаде Крыма, устроенной Украиной.
«Для многих это был шок. Неправомерные действия украинских властей в 2014-2017 годах стали фактором, способствовавшим развитию гуманитарного кризиса в Крыму и привели к массовым нарушениям прав человека в регионе», — рассказал Молохов.
>> "Не ожидал": в ООН посмеялись над Трампом
Он отметил, что санкции со стороны Крыма, ЕС и США лишают жителей полуострова доступа к воде, электричеству и природным ресурсам, а также ограничивают свободу передвижения: в 2014 году Евросоюз запретил выдавать визы крымчанам во всех визовых центрах на территории России.
Комментарии163
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не ожидал»: в ООН посмеялись над Трампом70
Нетаньяху и Путин пришли к договоренности296
Глава Крыма обратился с предложением к ДНР355
Умерла Людмила Любимова4
ФСБ отомстит за Петрова и Боширова222
Видео
00:49
Стало известно о новой инициативе Франции против РФ
В мире
03:32
Представлены новые данные о крушении Ил-20
Армия Ближний Восток
01:40
Кремль объяснил поставку С-300 в Сирию
Политика
04:08
Названы суммы пожертвований звезд для Фриске
Шоу-бизнес
00:21
Во Владивостоке лев прокатился в автомобиле
Общество
04:23
Найдена замена Кобзону
Политика Общество
03:51
Отец Фриске переписал все жилье
Шоу-бизнес Другое
03:58
В Кремле высказались о наказании ЛДПР и КПРФ
Политика
01:33
Раскрыта личная жизнь Боширова
Общество
00:01
Избиение школьника отцом ученика попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение