Доклад о жизни крымчан шокировал ООН 

Доклад о тотальной блокаде Крыма властями Украины, сделанный в ходе сессии Совета по правам человека ООН, шокировал участников сессии. Об этом рассказал руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов, передает РИА "Новости".
В докладе говорится о водной, энергетической, транспортной, продовольственной и товарной блокаде Крыма, устроенной Украиной.
«Для многих это был шок. Неправомерные действия украинских властей в 2014-2017 годах стали фактором, способствовавшим развитию гуманитарного кризиса в Крыму и привели к массовым нарушениям прав человека в регионе», — рассказал Молохов.
Он отметил, что санкции со стороны Крыма, ЕС и США лишают жителей полуострова доступа к воде, электричеству и природным ресурсам, а также ограничивают свободу передвижения: в 2014 году Евросоюз запретил выдавать визы крымчанам во всех визовых центрах на территории России.