Собчак намекнула на участие в выборах в Петербурге

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак не исключила участия в выборах губернатора Санкт-Петербурга «В Санкт-Петербурге мне кажется очень важным не повторить ситуацию Москвы и сделать так, чтобы был один объединённый оппозиционный кандидат, который действительно сможет конкурировать с Полтавченко», — приводит слова Собчак РИА «Новости». По ее словам, решение о выдвижении будет принято внутри Партии перемен, членом которой является Собчак. Выборы губернатора Санкт-Петербурга состоятся в 2019 году.