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Собчак намекнула на участие в выборах в Петербурге
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Собчак намекнула на участие в выборах в Петербурге 

Рамблер + ещё 2 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак не исключила участия в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
«В Санкт-Петербурге мне кажется очень важным не повторить ситуацию Москвы и сделать так, чтобы был один объединённый оппозиционный кандидат, который действительно сможет конкурировать с Полтавченко», — приводит слова Собчак РИА «Новости».
По ее словам, решение о выдвижении будет принято внутри Партии перемен, членом которой является Собчак.
Выборы губернатора Санкт-Петербурга состоятся в 2019 году.
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