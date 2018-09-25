Собчак намекнула на участие в выборах в Петербурге 

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак не исключила участия в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
«В Санкт-Петербурге мне кажется очень важным не повторить ситуацию Москвы и сделать так, чтобы был один объединённый оппозиционный кандидат, который действительно сможет конкурировать с Полтавченко», — приводит слова Собчак РИА «Новости».
По ее словам, решение о выдвижении будет принято внутри Партии перемен, членом которой является Собчак.
Выборы губернатора Санкт-Петербурга состоятся в 2019 году.