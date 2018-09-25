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В Кремле высказались о наказании ЛДПР и КПРФ
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Песков назвал безосновательными публикации о возможном наказании ЛДПР и КПРФ после выборов 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Публикации СМИ о том, что Кремль якобы намерен "наказать" ЛДПР и КПРФ за победу на выборах в ряде регионов, не имеют под собой оснований. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, насколько обоснованы публикации газеты "Ведомости" о том, что Кремль якобы может наказать эти партии за нарушение договоренностей.
>> В КПРФ и ЛДПР не ждут "наказания" после выборов
"Ни насколько, они не имеют под собой оснований, абсолютно", — заявил представитель Кремля.
Песков добавил, что оппозиционным кандидатам, победившим в выборах во Владимирской области и Хабаровском крае, предстоит сдать серьезный экзамен перед избирателями.
"Люди отдали свои голоса именно за своих кандидатов. И эти кандидаты теперь возглавят эти регионы. Им предстоит сдать серьезный экзамен перед людьми, оправдать надежды, которые эти люди возложили на них. И в свою очередь и людям предстоит почувствовать ответственность за те голоса, которые они отдали за этих кандидатов. То есть — это обоюдный процесс", — сказал представитель Кремля.
Песков добавил, что "предстоит серьезная, большая работа, как это обычно происходит, в тесной координации с федеральным центром".
Он подчеркнул, что специального плана работы с такими губернаторами у Кремля нет.
"У всех руководителей регионов есть определенный круг полномочий, обязанностей, есть вопросы, сферы жизни людей и экономики региона, за которые они отвечают. В данном случае один регион не отличается от другого", — заверил представитель президента.
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