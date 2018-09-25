В Кремле высказались о наказании ЛДПР и КПРФ

Песков назвал безосновательными публикации о возможном наказании ЛДПР и КПРФ после выборов

Публикации СМИ о том, что Кремль якобы намерен "наказать" ЛДПР КПРФ за победу на выборах в ряде регионов, не имеют под собой оснований. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков , отвечая на вопрос о том, насколько обоснованы публикации газеты "Ведомости" о том, что Кремль якобы может наказать эти партии за нарушение договоренностей.

"Ни насколько, они не имеют под собой оснований, абсолютно", — заявил представитель Кремля.

Песков добавил, что оппозиционным кандидатам, победившим в выборах во Владимирской области и Хабаровском крае, предстоит сдать серьезный экзамен перед избирателями.

"Люди отдали свои голоса именно за своих кандидатов. И эти кандидаты теперь возглавят эти регионы. Им предстоит сдать серьезный экзамен перед людьми, оправдать надежды, которые эти люди возложили на них. И в свою очередь и людям предстоит почувствовать ответственность за те голоса, которые они отдали за этих кандидатов. То есть — это обоюдный процесс", — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что "предстоит серьезная, большая работа, как это обычно происходит, в тесной координации с федеральным центром".

Он подчеркнул, что специального плана работы с такими губернаторами у Кремля нет.