Совет Федерации начинает осеннюю сессию 

В среду Совет Федерации проведет первое заседание осенней сессии. Сенаторы обсудят кадровые вопросы, а также заслушают на "правительственном часе" доклад вице-премьера Виталия Мутко о мерах правительства по реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды".
Как правило, в конце сентября верхняя палата российского парламента собирается на первое заседание в обновленном составе. Сроки полномочий сенаторов привязаны к периодам работы губернаторов и региональных законодательных собраний, и по итогам Единого дня голосования в Совфед приходят новые члены.
В этом году процесс формирования нового состава палаты затянулся из-за повторного голосования во Владимирской области, Хакасии, Хабаровском крае и отмены голосования на выборах губернатора Приморья.
По данным комитета СФ по Регламенту, своих представителей в палату направили главы 16 из 26 регионов, где прошли выборы. В итоге свои мандаты сохранили семеро сенаторов, в том числе Галина Карелова (Воронежская область) и Ильяс Умаханов (Дагестан), Андрей Клишас (Красноярский край) и Елена Мизулина (Омская область). Среди новых лиц в палате — бывший губернатор Алтайского края Александр Карлин, экс-посол России в Молдавии Фарит Мухаметшин (Самарская область). К работе в Совфеде приступит также Владимир Кожин, бывший помощник президента по вопросам военно-технического сотрудничества, он сменит патриарха палаты — 93-летнего Владимира Долгих, который слагает с себя полномочия представителя мэра Москвы.
В числе тех, кто покидает верхнюю палату, бывший глава Олимпийского комитета России Леонид Тягачев, он представлял Законодательное собрание Ростовской области и занимал пост зампреда комитета по международным делам.
Своих представителей в палату направили главы 16 из 26 регионов, где прошли выборы
В ближайшее время в Совфеде ждут нового сенатора от Законодательного собрания Ярославской области, а также решения вновь избранных губернаторов Владимирской области и Хабаровского края. Сейчас исполнительную власть этих регионов представляют соответственно Антон Беляков и Александр Шишкин.
Пока неизвестны и имена новых представителей губернаторов Хакасии и Приморского края. До их назначения эти обязанности исполняют две яркие представительницы сенаторского корпуса — Валентина Петренко и Светлана Горячева.
По традиции на первом заседании осенней сессии новые сенаторы получат значки и удостоверения, а уходящие — памятные знаки и грамоты.
Затем вновь пришедшие распределятся по направлениям работы — Регламент Совфеда обязывает каждого его члена входить в состав одного из десяти комитетов палаты. Уже известно, что опытный дипломат Фарит Мухаметшин пополнит ряды комитета по международным делам.
В повестке сегодняшнего заседания два закона, касающихся административной и уголовной ответственности за отказ удалять либо опровергать ложную информацию в интернете по решению суда.
На "правительственном часе" вице-премьер Виталий Мутко расскажет о мерах кабмина по формированию городской среды. Как он рассказал на заседании профильного комитета, соответствующий приоритетный нацпроект стартовал в 2017 году, в его реализации будет использован опыт подготовки к чемпионату мира по футболу. Общественно значимые вопросы станут главными для сенаторов в ближайшие месяцы.