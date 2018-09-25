Совет Федерации начинает осеннюю сессию

В среду Совет Федерации проведет первое заседание осенней сессии. Сенаторы обсудят кадровые вопросы, а также заслушают на "правительственном часе" доклад вице-премьера Виталия Мутко о мерах правительства по реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды".

Как правило, в конце сентября верхняя палата российского парламента собирается на первое заседание в обновленном составе. Сроки полномочий сенаторов привязаны к периодам работы губернаторов и региональных законодательных собраний, и по итогам Единого дня голосования в Совфед приходят новые члены.

Хакасии, В этом году процесс формирования нового состава палаты затянулся из-за повторного голосования во Владимирской области Хабаровском крае и отмены голосования на выборах губернатора Приморья.

Своих представителей в палату направили главы 16 из 26 регионов, где прошли выборы

Александр Шишкин. В ближайшее время в Совфеде ждут нового сенатора от Законодательного собрания Ярославской области, а также решения вновь избранных губернаторов Владимирской области и Хабаровского края. Сейчас исполнительную власть этих регионов представляют соответственно Антон Беляков

Светлана Горячева. Пока неизвестны и имена новых представителей губернаторов Хакасии и Приморского края. До их назначения эти обязанности исполняют две яркие представительницы сенаторского корпуса — Валентина Петренко

По традиции на первом заседании осенней сессии новые сенаторы получат значки и удостоверения, а уходящие — памятные знаки и грамоты.

Затем вновь пришедшие распределятся по направлениям работы — Регламент Совфеда обязывает каждого его члена входить в состав одного из десяти комитетов палаты. Уже известно, что опытный дипломат Фарит Мухаметшин пополнит ряды комитета по международным делам.

В повестке сегодняшнего заседания два закона, касающихся административной и уголовной ответственности за отказ удалять либо опровергать ложную информацию в интернете по решению суда.

На "правительственном часе" вице-премьер Виталий Мутко расскажет о мерах кабмина по формированию городской среды. Как он рассказал на заседании профильного комитета, соответствующий приоритетный нацпроект стартовал в 2017 году, в его реализации будет использован опыт подготовки к чемпионату мира по футболу. Общественно значимые вопросы станут главными для сенаторов в ближайшие месяцы.