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РФ вынесла Киеву предупреждение
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МИД предупредил Киев о последствиях пересмотра договора по Азовскому морю 

РИА Новости + ещё 9 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Пересмотр Киевом договора по Азовскому морю приведет к ощутимым последствиям, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД Андрей Руденко.
Ранее глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин сообщил, что Киев намерен прекратить действие договора с Россией о статусе Азова как внутреннего моря двух стран.
"Любой договор содержит статьи, которые позволяют одной из договаривающихся сторон выходить из этого договора, поэтому, если они примут такое решение, то это их дело. Но это, естественно, повлечет за собой определенные последствия для Украины и России", — сказал Руденко.
Он напомнил, что, согласно главной статье документа, Азовское море является исторически внутренними водами двух государств. Это значит, что режим движения судов регулируется обоими национальными законодательствами.
"Там есть статья о том, что иностранные военные суда могут проходить через пролив в Азовском море исключительно с согласия обеих сторон. Если не будет согласия Украины или России, то никакие суда иностранные туда не могут входить", — пояснил дипломат.
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