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Найдена замена Кобзону
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Найдена замена Кобзону в Госдуме 

Газета.Ru + ещё 10 2 часа назад
ЦИК России оформит передачу мандата депутата Госдумы, ставшего вакантным после смерти певца Иосифа Кобзона, депутату городской думы Иркутска Александру Якубовскому. Об этом говорится в проекте повестки дня заседания комиссии 26 сентября.
Иосиф Кобзон избирался в Госдуму от "Единой России" по региональной группе N4, в которую входят Иркутская область, Бурятия и Забайкальский край. После его кончины мандат оставался вакантным.
Также в среду, 26 сентября, ЦИК рассмотрит вопрос регистрации Якубовского депутатом Госдумы.
"Коммерсантъ" ранее называл Якубовского, сына бывшего мэра Иркутска, наиболее вероятным кандидатом на место Кобзона в Госдуме.
Иосиф Кобзон умер 30 августа в возрасте 80 лет после продолжительной борьбы с раком.
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