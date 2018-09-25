Найдена замена Кобзону в Госдуме

Иосиф Кобзон избирался в Госдуму от "Единой России" по региональной группе N4, в которую входят Иркутская область, Бурятия и Забайкальский край. После его кончины мандат оставался вакантным.

Также в среду, 26 сентября, ЦИК рассмотрит вопрос регистрации Якубовского депутатом Госдумы.

"Коммерсантъ" ранее называл Якубовского, сына бывшего мэра Иркутска, наиболее вероятным кандидатом на место Кобзона в Госдуме.

Иосиф Кобзон умер 30 августа в возрасте 80 лет после продолжительной борьбы с раком.