Путин объяснил Нетаньяху поставку С-300 в Сирию

Путин и Нетаньяху обсудили поставку С-300 в Сирию

"Премьер-министр заявил, что передача передовых вооружений в безответственные руки увеличит риски в регионе", — сказано в сообщении.

Нетаньяху также дал понять, что Израиль "продолжит защищать свою безопасность и интересы", имея, вероятно, в виду военные операции на территории Сирии.

Поставка С-300 в Сирию

Москва предпримет целый комплекс мер для укрепления безопасности российских военнослужащих в Сирии после крушения Ил-20, заявил ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу

Он рассказал, что по поручению президента ведомство усилит боевые возможности ПВО Сирии. В частности, Дамаску в течение двух недель передадут зенитно-ракетный комплекс С-300, который может перехватывать цели на дальности более 250 километров.

"Обладая высокой помехозащищенностью и скорострельностью, комплекс существенно укрепит боевые возможности сирийской ПВО", — сказал Шойгу.

Министр напомнил, что в 2013 году Москва после просьбы Израиля остановила поставку в Сирию комплекса С-300, уже подготовленного к отправке, а "сирийские военнослужащие прошли соответствующую подготовку".

"Решение было ожидаемо"

Решение Москвы о поставке Сирии зенитного ракетного комплекса С-300 является минимальной реакцией России на действия Израиля, заявила РИА Новости профессор политологии факультета экономики и политики каирского университета Нурхан аш-Шейх.

По словам эксперта, "решение Москвы о поставке С-300 в Сирию было ожидаемо, так как Израиль ответственен за произошедшее".

Эксперт-международник назвала решение Москвы "правильным и здравым", отметив в то же время, что "Россия по минимуму отреагировала на действия Израиля".

"Я думаю, что реакция России была очень-очень сдержанной. Россия максимально сдержала себя в том, что произошло. Это говорит о стремлении российского руководства сохранить отношения с Израилем", — сказала аш-Шейх.

Ударит по "длинным западным рукам"

Сирийский военный эксперт, отставной генерал Али Максуд в интервью Sputnik Arabic, высказал мнение, что с поставкой систем С-300 сирийская армия получит хорошую поддержку.

"Решение России поставить Дамаску зенитно-ракетные комплексы С-300 изменит баланс сил и ударит по длинным израильским и западным рукам, которые пытаются дотянуться до Дамаска. Это станет сдерживающим фактором против антисирийской агрессии. В Сирии продолжается война с терроризмом. И с поставкой систем С-300 сирийская армия получит хорошую поддержку, теперь можно будет не беспокоиться за безопасность своего воздушного пространства… Все идет к тому, что Сирия будет полностью освобождена от террористов", — сказал Али Максуд.

Крушение Ил-20

Российский самолет Ил-20 был сбит 17 сентября над Средиземным морем. В это время он возвращался на авиабазу Хмеймим в Сирии. В результате погибли 15 военнослужащих. По данным Минобороны, он был сбит ПВО Сирии, целью которого были четыре израильских истребителя F-16. Они наносили удары по объектам в Латакии.