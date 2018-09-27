Владимир Путин открыл новый сезон губернаторских отставок

Президент Владимир Путин предложил губернатору Сахалинской области Олегу Кожемяко возглавить Приморский край вместо не сумевшего выиграть губернаторские выборы врио губернатора Андрея Тарасенко (результаты выборов после второго тура были признаны недействительными из-за массовых нарушений). Кожемяко сам попросил о назначении в Приморье, сказал он «Ведомостям». Согласно стенограмме на сайте Кремля Кожемяко напомнил Путину, что родился и вырос в Приморье, начинал там работать, «смотрел на ситуацию [с выборами], которая там возникла, — она не очень хорошая» (впрочем, президент возразил: «Нормальная ситуация»). Поэтому Кожемяко попросил у президента разрешения поучаствовать в выборах губернатора края.

Кожемяко — первый губернатор, который возглавляет уже четвертый регион: в 2005–2007 гг. он руководил Корякией, в 2008–2015 гг. — Амурской областью, а на Сахалин переехал в сентябре 2015 г. после отставки арестованного по обвинению в коррупции губернатора Александра Хорошавина.

В Приморье нужен был или действующий губернатор, или кто-то уровня федерального замминистра, говорит человек, близкий к администрации президента: «Поэтому был выбран Кожемяко. Хотя это для Приморья фигура местная, но конфликтная». Главную роль сыграло то, что он местный (Кожемяко родился в Приморье и до отъезда в Корякию работал и занимался бизнесом в родном крае) и к тому же хороший управленец — прежде всего антикризисный, отмечает собеседник: «Кроме того, он независим от других элит. Его можно назвать губернатором-тяжеловесом». Тарасенко последние несколько дней был в Москве, где встречался с сотрудниками администрации президента и помощником президента Игорем Левитиным, знает человек, близкий к руководству Приморского края: не исключено назначение бывшего врио губернатора на пост замминистра транспорта.

До начала 2000-х гг. Кожемяко занимался бизнесом, его основным детищем была Преображенская база тралового флота (ПБТФ) — по собственным данным, крупнейшее рыбодобывающее предприятие Дальнего Востока. После того как Кожемяко ушел в политику, бизнес продолжили его родственники. В июле 2018 г. ПБТФ сообщила о смене владельцев: 96,4% компании приобрело ЗАО «Остров Сахалин», связанное с экс-сенатором от Сахалинской области Александром Верховским. Сумма сделки — свыше $400 млн, сообщали источники «Ведомостей». После сделки у родственников Кожемяко остался рыбный бизнес — им по-прежнему принадлежат добывающие и перерабатывающие предприятия, входящие в группу Salmonica (в основном на Камчатке и Сахалине). Они располагают квотами на добычу минтая, сельди, краба и других морепродуктов. Forbes оценивал выручку группы Salmonica в 2016 г. примерно в $150 млн В 2017 г. на аукционе Росрыболовства компания, владельцем которой был сын сахалинского губернатора Никита Кожемяко, выиграла аукцион на добычу краба в Приморской подзоне. Ранее губернатор говорил, что его сын Никита разворачивает бизнес в Приморском крае. В частности, его компания планирует построить крупный тепличный комплекс на 30 га, сообщал Кожемяко-младший «Ведомостям».

Замены на Юге

Тарасенко стал третьим отставленным в среду губернатором: незадолго до этого Кремль сообщил об увольнении глав Астраханской области и Кабардино-Балкарии (КБР) Александра Жилкина и Юрия Кокова.

Коков попросил «по ряду обстоятельств, в том числе семейного характера», перевести его в Москву, объяснил Путин во время встречи с его преемником и однофамильцем Казбеком Коковым. Новый врио главы республики около пяти лет проработал в региональном блоке кремлевского управления по внутренней политике, куда пришел с поста депутата парламента КБР. Коков — сын Валерия Кокова, который руководил КБР в 1990–2005 гг. Это продолжение традиции, отмечает близкий к Кремлю человек: сыновья и родственники бывших глав возглавляли или продолжают возглавлять Дагестан, Чечню и Адыгею.