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Минобороны России проводит брифинг
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Минобороны России проводит брифинг 

RT на русском 56 минут назад
Фото: RT на русском
Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков проводит брифинг.
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