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Минобороны России проводит брифинг
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Минобороны России проводит брифинг
RT на русском
56 минут назад
Фото: RT на русском
Комментарии
Официальный представитель
Министерства обороны России
генерал-майор
Игорь Конашенков
проводит брифинг.
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