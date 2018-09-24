Ещё
Пескова спросили о задержании Навального
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россиян возмутил ответ РФ на сбитый Ил-20
Россиян возмутил ответ РФ на сбитый Ил-20

Пескова спросили о задержании Навального 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признался, что узнал о задержании блогера Алексея Навального из СМИ.
«Мы (в администрации президента) также об этом узнали из сообщений СМИ, поэтому я никак не могу прокомментировать, не знаю, в связи с чем, почему», — приводит слова Пескова ТАСС.
Ранее стало известно, что Навальный был задержан полицией сразу после освобождения спустя 30 суток ареста, наложенного в отношении него за повторную организацию несанкционированной акции в январе 2018 года в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-секретарь блогера Кира Ярмыш.
>> Навальный пробыл на свободе пять секунд
После несанкционированной акции в январе на Навального составили протокол об административном правонарушении. В феврале Тверской суд Москвы дважды отказался рассматривать это дело. 25 августа правоохранители задержали блогера возле его дома и отвезли в отделение полиции, где он находился до заседания суда 27 августа.
В этот день Тверской суд Москвы признал Навального виновным в совершении административного правонарушения по ч. 8 ст. 20.2 («Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга») КоАП РФ и назначил наказание в виде 30 суток административного ареста. При этом суд зачел в срок наказания время после задержания блогера.
9 сентября, пока Навальный находился под арестом, в Москве состоялась еще одна несанкционированная акция сторонников блогера, участие в которой, по данным ГУ МВД России по столице, приняли около 2 тыс. человек.
В ряде городов несанкционированные мероприятия привели к столкновениям протестующих с полицией и Росгвардией. В частности, после акции в Москве были задержаны Виктор Федосеев, который, как сказано в протоколе, ударил полицейского кулаком в правое ухо, что привело к рваной ране, и Василий Костылев, как сообщалось, ударивший одного полицейского кулаком в лицо и поваливший на землю второго, схватив его за шею.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Как беззаконие Ельцина помогло России Политолог назвал явку на выборах знаком доверия к избирательной системе Почему Россия не верит оправданиям Израиля
Комментарии35
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Соврала. «Мисс Украина-2018» лишилась короны13
Рассекречены неизвестные факты о Фриске24
Министр образования Башкирии поразила безграмотностью60
Кремль объяснил поставку С-300 в Сирию343
Соловьев «разорвал на части» Чубайса25
Видео
01:40
Кремль объяснил поставку С-300 в Сирию
Политика
03:55
Рассекречены неизвестные факты о Фриске
Шоу-бизнес
01:27
Польша отгородится от РФ каналом
В мире
15:12
Россиян возмутил ответ РФ на сбитый Ил-20
Армия Ближний Восток
00:28
Соловьев «разорвал на части» Чубайса
Общество
00:39
Абрамович избили картиной по голове
Происшествия
02:01
Пескова спросили о задержании Навального
Политика
00:56
Галкин произвел фурор «новой-старой» балладой Пугачевой
Шоу-бизнес
02:16
ВМС США предсказали гибель от нового оружия
Армия Оружие
00:15
Обнаружена редкая двухголовая змея
Наука Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение