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Путин назвал соглашение по Идлибу «хорошей сделкой»
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Путин назвал соглашение с Турцией по Идлибу «хорошей сделкой» 

ТК «Звезда» + ещё 62 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава государства отметил, что в настоящее время обе стороны действительно активно работают над реализацией достигнутых соглашений.
Соглашение между Россией и Турцией по сирийскому Идлибу — хорошая сделка. Такую точку зрения озвучил президент Владимир Путин в ходе пленарной сессии Российской энергетической недели.
«Это очень хорошая сделка, потому что это предотвратило очередное кровопролитие. Как вы помните, она (сделка) заключается в том, что мы договорились создать демилитаризорванную зону глубиной 15-20 километров внутри зоны деэскалации в районе города Идлиб», — сказал глава государства.
Путин отдельно отметил, что в настоящее время обе стороны действительно активно работают над реализацией достигнутых соглашений.
«Мы видим это, фиксируем, мы им (Турции) благодарны и будем работать с ними дальше при поддержке, в данном случае, Ирана», — добавил он.
Президент также призвал стремиться к тому, чтобы на территории Сирии не осталось никаких войск третьих государств. Путин подчеркнул, что вооруженные силы США находятся в Арабской Республике незаконно, так как не получали необходимого разрешения Дамаска и мандата ООН.
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