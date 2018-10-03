Путин назвал соглашение по Идлибу «хорошей сделкой»

Путин назвал соглашение с Турцией по Идлибу «хорошей сделкой»

Глава государства отметил, что в настоящее время обе стороны действительно активно работают над реализацией достигнутых соглашений.

Соглашение между Россией Турцией по сирийскому Идлибу — хорошая сделка. Такую точку зрения озвучил президент Владимир Путин в ходе пленарной сессии Российской энергетической недели.

«Это очень хорошая сделка, потому что это предотвратило очередное кровопролитие. Как вы помните, она (сделка) заключается в том, что мы договорились создать демилитаризорванную зону глубиной 15-20 километров внутри зоны деэскалации в районе города Идлиб», — сказал глава государства.

Путин отдельно отметил, что в настоящее время обе стороны действительно активно работают над реализацией достигнутых соглашений.

«Мы видим это, фиксируем, мы им (Турции) благодарны и будем работать с ними дальше при поддержке, в данном случае, Ирана», — добавил он.