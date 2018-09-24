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Асад позвонил Путину 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президенты России и Сирии провели телефонный разговор. Об этом со ссылкой на пресс-службу Башара Асада сообщает РИА Новости.
Отмечается, что Асад и его российский коллега Владимир Путин обсудили создание в Идлибе демилитаризованной зоны.
Кроме того, глава Арабской республики во второй раз выразил соболезнования Путину в связи с крушением в Сирии военного самолета Ил-20, в результате которого погибли 15 российских военных, а по словам Асада — «героев, выполнявших благородную боевую задачу по борьбе с терроризмом».
Ил-20 был сбит над Средиземным морем 17 сентября. Ракету из ЗРК С-200 по самолету выпустили ПВО правительственных сил Сирии, однако Министерство обороны России обвинило в произошедшем Военно-воздушные силы Израиля, истребители которых прикрылись Ил-20 при ударе по Латакии.
Ранее Башар Асад уже соболезновал Владимиру Путину в связи с крушением российского самолета при помощи телеграммы.
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