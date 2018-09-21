Пескова спросили о новой встрече Путина и Трампа

Пескова спросили о возможной новой встрече Путина и Трампа

"Пока никаких наметок нет", — сказал Песков, говоря о новой встрече Путина и Трампа.

Накануне США внесли в "черный список" 33 россиян, которые связаны с российским "оборонным и разведывательным сектором".

В Хельсинки 16 июля состоялись первые полномасштабные переговоры президентов России и США.

Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы СМИ.