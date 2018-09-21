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Пескова спросили о новой встрече Путина и Трампа
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Пескова спросили о возможной новой встрече Путина и Трампа 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, возможна ли новая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает РИА "Новости".
"Пока никаких наметок нет", — сказал Песков, говоря о новой встрече Путина и Трампа.
Накануне США внесли в "черный список" 33 россиян, которые связаны с российским "оборонным и разведывательным сектором".
В Хельсинки 16 июля состоялись первые полномасштабные переговоры президентов России и США.
Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы СМИ.
"Газета.Ru" следит за реакцией российских рынков на ужесточение санкций США в режиме онлайн.
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