Пескова спросили о новой встрече Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, возможна ли новая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает РИА "Новости".
"Пока никаких наметок нет", — сказал Песков, говоря о новой встрече Путина и Трампа.
Накануне США внесли в "черный список" 33 россиян, которые связаны с российским "оборонным и разведывательным сектором".
В Хельсинки 16 июля состоялись первые полномасштабные переговоры президентов России и США.
Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы СМИ.
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