Путин и Трамп оказались в одной матрешке на обложке Time

На обложке изображена большая разобранная матрешка в виде главы США Дональда Трампа . На заднем плане находятся куклы поменьше: на них нанесены портреты российского олигарха Виктора Вексельберга и американского политика Пола Манафорта . Путина изобразили в виде самой маленькой игрушки, которая находилась внутри остальных кукол.

Грядущий номер журнала будет посвящен политическим отношениям Москвы и Вашингтона во время президентских выборов США в 2016 году. «Все люди царя. Как олигархи Путина попали внутрь команды Трампа», — так редакторы озаглавили октябрьский международный выпуск.

В сентябрьском номере авторы журнала Time поместили на обложку американского номера карикатуру с Дональдом Трампом, на которой президент США тонул в Овальном кабинете Белого дома.