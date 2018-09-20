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Кремль подтвердил встречу Путина и Лукашенко
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Кремль подтвердил встречу Путина и Лукашенко в Сочи 21 сентября 

ТАСС + ещё 4 4 часа назад
Фото: ТАСС
Президент РФ Владимир Путин 21 сентября в Сочи встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который будет находиться в России с рабочим визитом, сообщили в пресс-службе Кремля.
"В ходе переговоров будут обсуждены ключевые вопросы двусторонних отношений, перспективы продвижения евразийской интеграции, а также актуальные международные проблемы", — отмечается в сообщении пресс-службы.
О предстоящей встрече Александр Лукашенко и Владимир Путин предварительно договорились в ходе телефонного разговора. Тогда же было решено, что во встрече примут участие премьеры двух стран и вице-премьеры, курирующие ТЭК.
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