Кремль подтвердил встречу Путина и Лукашенко в Сочи 21 сентября

"В ходе переговоров будут обсуждены ключевые вопросы двусторонних отношений, перспективы продвижения евразийской интеграции, а также актуальные международные проблемы", — отмечается в сообщении пресс-службы.

О предстоящей встрече Александр Лукашенко и Владимир Путин предварительно договорились в ходе телефонного разговора. Тогда же было решено, что во встрече примут участие премьеры двух стран и вице-премьеры, курирующие ТЭК.