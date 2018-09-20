Ещё
Пескова спросили о поездке Путина в Париж
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Песков обещал своевременно сообщить о возможной поездке Путина в Париж в ноябре 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил без ответа вопрос, поедет ли глава российского государства Владимир Путин в ноябре в Париж на торжества в честь 100-летнего юбилея окончания Первой мировой войны.
"Мы своевременно сообщим", — пообещал он, отвечая на вопрос ТАСС.

100-летие окончания Первой мировой войны

В Париже 11 ноября пройдут мероприятия по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. Как сообщалось ранее, французская сторона пригласила Путина вместе с лидерами 80 других зарубежных государств в Париж на торжества по случаю 100-летия окончания сражений.
Первая мировая война продолжалась с 1914 по 1918 годы, став одним из самых масштабных вооруженных конфликтов в мировой истории. Россия и Франция были в этой войне союзниками. Верная обязательствам, принятым при заключении Франко-русского союза (1893 год), Россия не раз приходила на помощь Франции на всем протяжении четырехлетней войны. В 1916 году по просьбе союзников Западный фронт был усилен частями Русского экспедиционного корпуса.
Основной контингент экспедиционного корпуса РФ защищал вместе с французскими войсками регион Шампань-Арденны. В боях под Реймсом русские пехотные полки ценой тяжелых потерь преградили путь к французской столице отборным немецким дивизиям.
Продолжавшаяся 1568 дней "Великая война" унесла жизни 18,6 млн человек. Соглашение, положившее конец более чем четырехлетним военным действиям, было подписано 11 ноября 1918 года в вагоне французского маршала Фердинанда Фоша в Компьенском лесу в 80 км к северу от Парижа. С тех пор Франция ежегодно отмечает эту дату как день окончания Первой мировой войны.
ТАСС: последние новости
Памфилова заявила, что не обсуждала с президентом ситуацию с выборами в Приморье В МИД РФ заявили, что ЕС ставит политические условия для возвращения сирийских беженцев КПРФ примет решение об участии Ищенко в новых выборах в Приморье до 1 октября
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян возмутил перенос выходных в 2019 году223
На Кавказе вновь вспыхнули беспорядки78
Поклонской нашли новую должность54
Порошенко решил выгнать российский флот из Крыма239
Пока вы спали: Налог на имущество вырос вдвое114
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
02:57
Опубликовано видео беспорядков в Кабардино-Балкарии
Происшествия
04:13
«Дырявому» кораблю «Союз» нашли применение на МКС
Технологии Наука и техника
02:05
Семчев лишил сына невесты и дома
Шоу-бизнес
15:57
Поклонской нашли новую должность
Политика
03:26
На Кавказе вновь вспыхнули беспорядки
Происшествия Общество
26:01
Дилетантские фантазии: опровергнута одна из версий крушения Ил-20
Армия Оружие
04:50
Порошенко решил выгнать российский флот из Крыма
В мире Армия
00:36
Россиян возмутил перенос выходных в 2019 году
Общество
03:24
Пока вы спали: Налог на имущество вырос вдвое
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение